Hatayspor'un kamp kadrosu belli oldu

1’inci Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor’un kamp programı ve kamp kadrosu belli oldu. Bordo-beyazlıların sezon başı kampının ilk etabının 1-11 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da, ikinci etabın ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirileceği belirtildi.

1'inci Lig'de mücadele edecek Hatayspor sezon başı kampının ilk etabını 1-11 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da, ikinci etabı ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirecek.

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