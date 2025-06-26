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        Hatayspor'un kamp kadrosu belli oldu

        1'inci Lig'de mücadele edecek Hatayspor sezon başı kampının ilk etabını 1-11 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da, ikinci etabı ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:55
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        Hatayspor'un kamp kadrosu belli oldu
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        1'inci Lig'de mücadele edecek Hatayspor sezon başı kampının ilk etabını 1-11 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da, ikinci etabı ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirecek.

        1’inci Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor’un kamp programı ve kamp kadrosu belli oldu. Bordo-beyazlıların sezon başı kampının ilk etabının 1-11 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da, ikinci etabın ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirileceği belirtildi.

        Hatayspor’un kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

        “Visar Bekaj, Emir Dadük, Demir Sarıcalı, Arel Ekinci, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Selimcan Temel, Baran Sarka, İsmail Zobu, Kerim Alıcı, Ali Yıldız, Ersin Aydemir, Armin Hodzic, Guy-Marcelin Kilama, Rui Pedro, Francisco Calvo, Bılal Boutobba, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Yiğit Ali Buz, Ünal Emre Durmuşhan, Joelson Fernandes, Funsho Bangboye, Deniz Aksoy, Carlos Strandberg, Jonathan Okoronkwo, Onur Arı, Engin Can Aksoy, Oğuzhan Matur, Sarper Çağlar, Massanga Matondo."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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