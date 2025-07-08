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        Hatay'da makilik yangını kısa sürede söndürüldü

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde makilin alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 00:42 Güncelleme: 08.07.2025 - 00:45
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        Hatay'da makilik yangını kısa sürede söndürüldü
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde makilin alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Gece saatlerinde ilçeye bağlı Huzurlu Mahallesi ile Tomruksuyu Mahallesi çevresindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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