Hatay'da makilik yangını kısa sürede söndürüldü

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Huzurlu Mahallesi ile Tomruksuyu Mahallesi çevresindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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