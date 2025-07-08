Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor Teknik Direktörü Şahin: Hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek

        – HATAYSPOR Teknik Direktörü Murat Şahin, "Hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor Teknik Direktörü Şahin: Hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – HATAYSPOR Teknik Direktörü Murat Şahin, "Hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek" dedi.

        Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Sezona sıkı bir hazırlık süreciyle girmeyi hedeflediklerini belirten Şahin, 1 Temmuz itibarıyla Erzurum’da kampa giren takımla ilgili bilgiler aktardı. Şahin, "Fikstür çekimi tabii ki hayırlı olsun. En önemli şeylerden bir tanesi oydu. Bence hani fikstürün iyisi, zoru, kötüsü olur mu dersen tabii ki maç ağırlıklarına göre bazen bakıyoruz. Şu an tabii ki daha transfer dönemi var. Bizim transferimiz yok ama takımların birçoğu transferle yeni takımlar kurmaya çalışıyorlar. Onun için tam ligin hangi takımlarının dominant olabileceğini veya ne kadar iyi transferlerle lige başlayacaklarını henüz bilmiyoruz. Ama genel hatlarıyla baktığınızda, bence iyi bir fikstür olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem başı hem sona doğru aralarda biraz ağırlıkları var fikstürün. Ama önemli olan ne kadar kolay da zor da olsa her maç zordur. Her takım zordur. Burada önemli olan sizin hazır olmanız. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah lige hem başlangıcını hem de bitirişini iyi yapacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

        'İLK KAMPTA MAÇ DÜŞÜNMÜYORUZ'

        Kamp sürecinde hazırlık maçlarıyla ilgili planlamalarını da aktaran Şahin, "İlk kamp itibarıyla bir tane maç düşünüyordum. Ama burada da çok fazla takım olmadığından Erzurum'da çok fazla takım yok. Onun için bir de oyuncularımızın bazılarının geç gelmesi daha o tam da maç yapacak durumda olmadığımızı düşündüğümden iptal ettim. Yani ilk kampta maç düşünmüyoruz. İkinci kampta dört tane hazırlık maçı yapacağız. Bir de lige bir hafta kala Mersin'de bir maç düşünüyoruz" diye konuştu.

        'TARAFTARIMIZA HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYACIMIZ VAR'

        Şahin, geçen sezon yaşanan zorluklara değinerek taraftardan destek istedi. Şahin, “Taraftarların tabii ki geçen sene üzücü bir sezondan sonra bizim için çok itici bir destek olmaları gerekiyor. Çünkü bu ligden tekrar geriye dönebilmek istiyoruz ama çok kolay değil. Onlara ihtiyacımız var. Ne kadar zor da olsa 2 hafta belki yine şehre uzak oynayacağız. Yani yine 3-4 hafta iç saha maçlarını Mersin'de oynayacağız gibi duruyor. Ama ne olursa olsun onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Bu sene daha çok fazla var. Çünkü bu takımın onların desteğiyle tekrar yukarı çıkabileceğine biz inanıyoruz. Hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek. Birlikte olabilirsek bu yarışı en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığında tayini çıkanlara veda programı
        Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığında tayini çıkanlara veda programı
        Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti kurudu
        Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti kurudu
        Samandağ'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Samandağ'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Hatay'da makilik yangını kısa sürede söndürüldü
        Hatay'da makilik yangını kısa sürede söndürüldü
        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü