Hatay'da Manuş Baba konseri

Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali'nin 3'üncü gününde Manuş Baba, konser verdi. Ünlü şarkıcı, sevilen eserlerini festival alanını dolduran binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. İzleyenlere keyifli bir gece yaşatan Manuş Baba, yaklaşık 2 saat kaldığı sahneden alkış yağmurlarıyla ayrıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Evvel Temmuz Kültür ve Sanat Festivali'nde Manuş Baba sahne aldı.

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