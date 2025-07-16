Uzmanından rip akıntısına kapılanlara uyarı: Panik yapmayın

HATAY'da boğulma vakalarına neden olan rip akıntısına karşı uyarılarda bulunan dalga sörfü eğitmeni Deniz Toprak, "Yapmamız gereken en önemli şey, panik yapmamak, kendimizi serbest bırakmak ya da akıntıya dik yönde yüzmek" dedi.

Samandağ ilçesinde hava sıcaklığıyla birlikte sahillerde yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluştururken, boğulma vakaları da artmaya başladı. Dalga sörfü eğitmeni Deniz Toprak, rip akıntılarına ilişkin bilgiler verdi. Toprak, açıklamasında, "Türkiye'de ne yazık ki rip akıntısı bir korku hikayesine dönüşmüş durumda. Oysa bu, denizin kendini ifade etme biçimi. Dalgalar kıyıya vurduğunda, bu suyun bir şekilde denize geri dönmesi gerekir. İşte bu geri dönüş, açığa doğru bir akış, yani rip akıntısı oluşturur. Dalganın kırıldığı yerin yanlarında oluşan bu akıntı, bazen kıyıya paralel şekilde de ilerleyebilir. Ancak biz genellikle denizin nasıl çalıştığını, akıntının doğasını bilmediğimiz için bu durumu yanlış yorumluyoruz. 'Deniz beni aşağı veya sağa-sola çekti', 'Kum ayağımı çekti' gibi hurafeler ortaya çıkıyor. Oysa bu, denizin tamamen doğal bir davranışı" diye konuştu.