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        Hatay'daki depremzedelere kıyafet, kırtasiye ve hijyen kolisi desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:56
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        Hatay'daki depremzedelere kıyafet, kırtasiye ve hijyen kolisi desteği
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        HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde depremzede ailelere kıyafet, kırtasiye ile hijyen kolisi dağıtıldı.

        Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) ile Gönül Elçileri Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneğince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremden etkilenenler için başlatılan yardım çalışması devam etti.

        Bu kapsamda temin edilen kıyafet ile kırtasiye ve hijyen ürünlerinden oluşan 1000 koli, Kırıkhan ve Hassa'daki afetzedelere ulaştırıldı.

        SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, AA muhabirine, yardım çalışmalarını bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi.

        Ailelere dağıtılan malzemelerin, İstanbul, Ankara ve İzmir'den gönderildiğini belirten Eraslan, deprem bölgesine yardımların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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