Hatay'da bahçeye devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

L.K. idaresindeki 31 AIB 552 plakalı otomobil, Akçalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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