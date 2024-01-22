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        Hatay'da bahçeye devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 00:07 Güncelleme: 22.01.2024 - 00:17
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        Hatay'da bahçeye devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        L.K. idaresindeki 31 AIB 552 plakalı otomobil, Akçalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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