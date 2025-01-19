Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Numune Evler Mahallesi'ndeki apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.