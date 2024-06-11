Hatay Valiliğinden ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara yanıt:

Hatay Valiliği, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: