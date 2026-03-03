Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu'dan Vali Masatlı'ya ziyaret

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre Masatlı, Kuyubaşıoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Kuyubaşıoğlu, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetler hakkında Masatlı'ya bilgi verdi. Masatlı da Yeşilayın toplum sağlığı açısından önemli görev üstlendiğini vurguladı.

