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        Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

        Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri belediye ekiplerince temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:01 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:01
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        Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor
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        Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri belediye ekiplerince temizleniyor.

        Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Asi Nehri'nde su sümbüllerinin çoğalmasını engellemek ve toplamak için temizleme çalışmalarının başladığı belirtildi.

        Açıklamada, istilacı bir tür olan su sümbüllerinin nehirdeki canlı ekosistemini olumsuz etkilediği ve "Hatay İçin İklim Eylemi" projesi kapsamında Asi Nehri’ne bariyer sistemi kurulmasının ardından Amfibi Sulak Alan Aracı ile de çalışmaların desteklendiği kaydedildi.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ayrıca Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölünde de su sümbüllerinin tespit edildiği ve temizlik çalışmaları için ilgili kurumlarla istişareler başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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