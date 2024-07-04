Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri belediye ekiplerince temizleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Asi Nehri'nde su sümbüllerinin çoğalmasını engellemek ve toplamak için temizleme çalışmalarının başladığı belirtildi.

Açıklamada, istilacı bir tür olan su sümbüllerinin nehirdeki canlı ekosistemini olumsuz etkilediği ve "Hatay İçin İklim Eylemi" projesi kapsamında Asi Nehri’ne bariyer sistemi kurulmasının ardından Amfibi Sulak Alan Aracı ile de çalışmaların desteklendiği kaydedildi.