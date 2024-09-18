Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı.

Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Daha sonra Arsuz ilçesindeki Uluçınar Gençlik Kampı'na getirilen gençler, burada kayıt yaptırdı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, 18-23 ve 25-30 Eylül olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.