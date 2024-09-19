Hatay'da denizde oluşan hortum görüntülendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu.
Sağanağın etkili olduğu ilçede, Samandağ sahili açıklarında hortum meydana geldi.
Bir süre etkili olan ve ilçenin farklı noktalarından görülen hortum, kamerayla görüntülendi.
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