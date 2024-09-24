Kırşehir Valiliğine atanan Demiryürek, İskenderun'a veda etti

Demiryürek ise İskenderun'da çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "İskenderun'dan ayrılırken gönlümün ve kapımın sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.