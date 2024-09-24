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        Kırşehir Valiliğine atanan Demiryürek, İskenderun'a veda etti

        Valiler Kararnamesi ile Kırşehir Valiliğine atanan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ilçeden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:53 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:17
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        Kırşehir Valiliğine atanan Demiryürek, İskenderun'a veda etti
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        Valiler Kararnamesi ile Kırşehir Valiliğine atanan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ilçeden ayrıldı.

        Vali Mustafa Masatlı, Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Demiryürek'in yeni görevinde de başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

        Demiryürek ise İskenderun'da çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "İskenderun'dan ayrılırken gönlümün ve kapımın sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim." dedi.

        Konuşmaların ardından Murat Sefa Demiryürek, törene katılanlarla vedalaşıp ilçeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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