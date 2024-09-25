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        Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde hayırsever iş insanının desteğiyle inşa edilen Kebo Çiğdem Abla İlkokulu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:27
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        Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde hayırsever iş insanının desteğiyle inşa edilen Kebo Çiğdem Abla İlkokulu törenle açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş insanı Çiğdem Kıral arasında imzalanan protokol kapsamında Kale Mahallesi'nde yaptırılan 5 derslikli okulda tören düzenlendi.

        Valisi Mustafa Masatlı, törende, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kente 117 yeni okulun kazandırıldığını söyledi.

        Hatay'daki ihya çalışmalarının hayırseverlerin desteğiyle sürdüğünü belirten Masatlı, okulun hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmanın ardından 70 öğrencinin eğitim alacağı Kebo Çiğdem Abla İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Sınıfları gezen Vali Masatlı ve protokol üyeleri, sohbet ettikleri öğrencilere hediye verdi.

        Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve iş insanı Çiğdem Kıral katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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