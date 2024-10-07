Hataylı yazarın kitabının geliriyle destekte bulunduğu özel eğitim sınıfı açıldı

Altay ve beraberindekiler daha sonra sınıfı gezerek öğrencilere oyuncak hediye etti.

Kitabının satışından elde ettiği gelirle Yaşar, ilçedeki Şehit Harun Taş İlkokulu'nda özel eğitim sınıfı oluşturulması için çalışma başlattı.

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