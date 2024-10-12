Hatay'da uçuruma devrilen traktördeki 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde uçuruma devrilen traktördeki 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde uçuruma devrilen traktördeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, Çetenli Mahallesi'nde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktördeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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