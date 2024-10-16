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        Hatay'da eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde karısını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:57
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        Hatay'da eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde karısını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

        Bekbele Mahallesi'nde, evde tartıştığı eşi Manal Kıyılı'yı (55) tüfekle öldüren Hasan Kıyılı'nın (67), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Bekbele Mahallesi'nde dün Hasan Kıyılı, tartıştığı Suriye uyruklu eşi Manal Kıyılı'yı tüfekle vurarak öldürmüştü. Hasan Kıyılı, suç aletiyle gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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