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        Hatay'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği "Astrofest İskenderun" başladı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme programı kapsamındaki "Astrofest İskenderun" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 23:37 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:37
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        Hatay'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği "Astrofest İskenderun" başladı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme programı kapsamındaki "Astrofest İskenderun" başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Ziraat Park'ta düzenlenen şenlikte öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler yer aldı.

        Parka gelen öğrenciler şenlikteki çeşitli etkinliklere katıldı.

        "Astrofest İskenderun" projesinin yürütücüsü Serkan Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklarda astronomi ve uzay alanında farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

        Şenliğin farklı yaş gruplarındaki öğrencilere ve velilere yönelik olduğunu ifade eden Orman, 3 gün sürecek etkinliğe 6 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini söyledi.

        Orman, "ay arabası", "güneş saati" ve "havacılık atölyesi" gibi yaklaşık 30 etkinliğin yer aldığı bilim şenliğinin 19 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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