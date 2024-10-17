Hatay'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği "Astrofest İskenderun" başladı

Orman, "ay arabası", "güneş saati" ve "havacılık atölyesi" gibi yaklaşık 30 etkinliğin yer aldığı bilim şenliğinin 19 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

Şenliğin farklı yaş gruplarındaki öğrencilere ve velilere yönelik olduğunu ifade eden Orman, 3 gün sürecek etkinliğe 6 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini söyledi.

"Astrofest İskenderun" projesinin yürütücüsü Serkan Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklarda astronomi ve uzay alanında farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

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