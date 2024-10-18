Hatay'da depremzede üreticilere güneş paneliyle güç kaynağı seti dağıtıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi.

Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle yürütülen "Kırsalda Canlanma Kooperatif Hareketi ile Kırsal Toplulukların Yeniden İnşası Projesi" kapsamında 116 üreticiye yaklaşık 1 milyon 750 bin değerinde 116 taşınabilir güneş paneli ve güç kaynağı set olarak teslim edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin yarattığı yıkım ve kayıpların toplumda çok ciddi izler bıraktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eskisinden daha güçlü ve güzel bir Hatay'ı inşa etmek için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tarımla uğraşan vatandaşlarımız da birtakım kayıplara uğradı. Depremin ilk gününden beri bölgede bulunan bir kamu görevlisi olarak hem o zamanki hasar tespitlerini, daha sonra da devletimizin vatandaşlarımıza yapmış olduğu hibe, destek ve kredileri de yakından gözlemleme şansım olsu. Sadece 1976 büyükbaş hayvanımızı vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verdik. Yani depremde büyükbaş kaybı olan vatandaşlarımızın tamamının kayıplarını karşılamış olduk. Diğer taraftan 7 bin 767 küçükbaş kaybı olan vatandaşımıza küçükbaş hayvanları verildi. Tabii bunun yanında arıları, kanatlı hayvanları telef olanlar oldu, bunlar da vatandaşlarımıza devletimiz tarafından verildi."