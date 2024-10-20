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        Hatay'da köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:37
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        Hatay'da köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kemal Ş. (19) yönetimindeki 31 ATY 919 plakalı motosiklet, Deniz Mahallesi'nde bir köpeğe çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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