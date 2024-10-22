Hatay'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Nursan Merkez Camisi'nde toplanan grup, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından katılımcılar, Yahya Sinvar ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Grup adına açıklama yapan İHH Dörtyol Temsilcisi Mehmet Burgaç, Sinvar'ın ön saflarda savaşırken şehit olduğunu belirterek, "Durduğumuz yer, İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar başta olmak üzere ismi geçmeyen tüm Gazze ve ümmet şehitlerimizin, Ömer Halisdemir'in yanıdır." dedi.