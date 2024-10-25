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        Hatay'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:43
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        Hatay'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz etmek için hastaneye verdikleri kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiğini tespit etti.

        Ekipler, konuyla ilgili belirli adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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