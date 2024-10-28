İzmir depreminde oğlunu kaybeden babanın başlattığı iyilik hareketi Hatay'a uzandı

ALİ KEMAL ZERENLİ - Elektrik elektronik mühendisi Oğuz Perincek'in İzmir depreminde yaşamını yitiren oğlu adına kurduğu Yüreklere Umut Vakfınca (YUVA) Hatay'daki öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapıldı, bir okula kütüphane kazandırıldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından eşi ve 3 kızıyla kurtarılan Perincek, hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu Umut'un adını yaşatmak için kurduğu YUVA aracılığıyla aynı kaderi yaşadığı afetzedelerin yardımına koştu.

Perincek, öğrencilere çanta, kalem, defter, boyama kitabı gibi birçok ürün ulaştırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklara verebileceğimiz küçük bir çanta, kalem onlar için çok anlamlı. Onlardaki gülüş ve pozitif enerji bize yansıyor. Depremde oğlumu kaybettim ama başka çocukları mutlu ettiğimizde bir nebze olsun acımız hafiflemiş oluyor. Hatay'da elimizden gelen desteği sağladık."

Yardım çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Perincek, vakıf olarak İzmir depreminin 4. yılında Hatay'da olma kararı aldıklarını söyledi.