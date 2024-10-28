Hatay'da düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı" sürüyor

Program kapsamında radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge de şiir dinletisi sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen kentte düzenlenen etkinliklerde, çocuk tiyatroları, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı", ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

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