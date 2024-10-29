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        TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, Hatay'da ziyarete açıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:04
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        TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, Hatay'da ziyarete açıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Mersin Limanı'ndan hareket eden TCG Tarsus gemisiyle Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na ait TCSG-304 botu, İskenderun'da iskeleye yanaştı.

        Buraya demirleyen gemi ve bot ziyarete açıldı.

        Ziyaretçiler, gemi ve botu askeri personel eşliğinde gezerek bilgi aldı, fotoğraf çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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