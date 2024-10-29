Hatay'da 6 gündür haber alınamayan çocuk bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 gündür aranan çocuk bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 gündür aranan çocuk bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre, 23 Ekim'de hakkında kayıp ilanı olan A.F'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma kapsamında, A.F'nin, Numune Mahallesi'nde, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan S.C.G'nin yanında olduğunu tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda S.C.G. yakalandı, evde bulunan A.F. de Çocuk Büro Amirliği ekiplerince alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.