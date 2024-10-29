Hatay'da 6 gündür haber alınamayan çocuk bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma kapsamında, A.F'nin, Numune Mahallesi'nde, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan S.C.G'nin yanında olduğunu tespit etti.

Valiliğin açıklamasına göre, 23 Ekim'de hakkında kayıp ilanı olan A.F'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

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