Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İzmir depreminde hayatını kaybeden Umut'un anısına Hatay'da kütüphanede açıldı

        İzmir depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perincek'in annesi Seher ve babası Oğuz Perincek'in kurduğu vakıf tarafından Hatay'daki bir okula kütüphane kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir depreminde hayatını kaybeden Umut'un anısına Hatay'da kütüphanede açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perincek'in annesi Seher ve babası Oğuz Perincek'in kurduğu vakıf tarafından Hatay'daki bir okula kütüphane kazandırıldı.

        İzmir'deki 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından kurtarılan eşi Seher ve iki kızının ardından en küçük kızı Elif'e de 65 saat sonra kavuşan Oğuz Perincek, enkazdan çıkarılmasına rağmen hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki oğlu Umut adına eşiyle Yüreklere Umut Vakfı'nı (YUVA) kurdu.

        Perincek, oğlunun ismini yaşatmak adına 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'a gelerek Defne ilçesindeki Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'na kütüphane kazandırdı.

        İçerisinde 2 bine yakın çocuk ve kaynak kitabın yanı sıra satranç masalarının ve zeka oyunlarının bulunduğu "Umut" ismi verilen kütüphane, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan'ın da katılımıyla açıldı.

        Oğuz Perincek, açılış öncesi AA muhabirine, bugünün, İzmir depreminin 4'üncü yılı ve aynı zamanda evladı Umut'un vefatının da yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

        Oğlunun adını yaşatmak için kurdukları vakıf sayesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgeye depremin ikinci gününden itibaren yardım eli uzattıklarını belirten Perincek, "Vakıf yönetim kurulu olarak dedik ki bu seneki anma etkinliklerimizi Hatay'da yapalım. Bunu nasıl yapalım? Görüşmeler neticesinde kütüphane yapma kararı aldık, çalışmalarımızı tamamladık ve 30 Ekim'e yetiştirdik, bugün de burada açılışımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Perincek, vakıf olarak her zaman depremi yaşayan Hatay'ın yanında olacaklarını ifade etti.

        Bir depremzede olarak Hataylıları en iyi anlayanların kendileri olduğunu dile getiren Perincek, şunları kaydetti:

        "Biz bu acıyı, en acı şekilde yaşadık; anne babanın kaybedebileceği en büyük değeri, evladımızı kaybettik. Bu nedenle biz 7 Şubat'ta akşam burada olmak zorunda kaldık. Yani uyuyamadık çünkü biz o acıyı en derinden yaşayan ve hissedeniz. Onun için bu acıyı herhalde bizim kadar anlayan yoktur. Çünkü biz bizzat en kötü, en ağır şekilde yaşadık ve bunun devamında da defalarca geldik, gelmeye devam edeceğiz. Hatta biz kendi vakıf bünyemizde şöyle bir sloganımız var; Hatay hayattır, hayat Hatay'dır, diyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        Oscarlı oyuncu İstanbul'da
        Oscarlı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        37 bin günübirlik konuta izin
        37 bin günübirlik konuta izin
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri

        Benzer Haberler

        Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti
        Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti
        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay Dikmece'deki deprem konutlarından 3 bin 830'unun inşaatı tamamlandı
        Hatay Dikmece'deki deprem konutlarından 3 bin 830'unun inşaatı tamamlandı
        Hatay'da kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Hatay'da kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Hatay'da "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi
        Hatay'da "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi
        İskenderun'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı
        İskenderun'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı