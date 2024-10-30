İzmir depreminde hayatını kaybeden Umut'un anısına Hatay'da kütüphanede açıldı
İzmir depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perincek'in annesi Seher ve babası Oğuz Perincek'in kurduğu vakıf tarafından Hatay'daki bir okula kütüphane kazandırıldı.
İzmir depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perincek'in annesi Seher ve babası Oğuz Perincek'in kurduğu vakıf tarafından Hatay'daki bir okula kütüphane kazandırıldı.
İzmir'deki 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından kurtarılan eşi Seher ve iki kızının ardından en küçük kızı Elif'e de 65 saat sonra kavuşan Oğuz Perincek, enkazdan çıkarılmasına rağmen hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki oğlu Umut adına eşiyle Yüreklere Umut Vakfı'nı (YUVA) kurdu.
Perincek, oğlunun ismini yaşatmak adına 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'a gelerek Defne ilçesindeki Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'na kütüphane kazandırdı.
İçerisinde 2 bine yakın çocuk ve kaynak kitabın yanı sıra satranç masalarının ve zeka oyunlarının bulunduğu "Umut" ismi verilen kütüphane, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan'ın da katılımıyla açıldı.
Oğuz Perincek, açılış öncesi AA muhabirine, bugünün, İzmir depreminin 4'üncü yılı ve aynı zamanda evladı Umut'un vefatının da yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
Oğlunun adını yaşatmak için kurdukları vakıf sayesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgeye depremin ikinci gününden itibaren yardım eli uzattıklarını belirten Perincek, "Vakıf yönetim kurulu olarak dedik ki bu seneki anma etkinliklerimizi Hatay'da yapalım. Bunu nasıl yapalım? Görüşmeler neticesinde kütüphane yapma kararı aldık, çalışmalarımızı tamamladık ve 30 Ekim'e yetiştirdik, bugün de burada açılışımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Perincek, vakıf olarak her zaman depremi yaşayan Hatay'ın yanında olacaklarını ifade etti.
Bir depremzede olarak Hataylıları en iyi anlayanların kendileri olduğunu dile getiren Perincek, şunları kaydetti:
"Biz bu acıyı, en acı şekilde yaşadık; anne babanın kaybedebileceği en büyük değeri, evladımızı kaybettik. Bu nedenle biz 7 Şubat'ta akşam burada olmak zorunda kaldık. Yani uyuyamadık çünkü biz o acıyı en derinden yaşayan ve hissedeniz. Onun için bu acıyı herhalde bizim kadar anlayan yoktur. Çünkü biz bizzat en kötü, en ağır şekilde yaşadık ve bunun devamında da defalarca geldik, gelmeye devam edeceğiz. Hatta biz kendi vakıf bünyemizde şöyle bir sloganımız var; Hatay hayattır, hayat Hatay'dır, diyoruz."
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