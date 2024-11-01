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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 09:23 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:23
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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurulan uygulama noktalarında araçları ve içindeki kişileri kontrol etti.

        Ekipler, 130 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

        Eksikleri tespit edilen araçların sürücülerine 58 bin 530 lira ceza kesildi, 2 motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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