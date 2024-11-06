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        Dörtyol'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:00 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:00
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        Dörtyol'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan uygulamada, araçlar ve araçlardaki kişiler arandı.

        Ekipler, denetimde Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgu da yaptı.

        Denetimlerde, eksiklikleri bulunan bazı araç sürücülerine para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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