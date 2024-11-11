İskenderun'da evin bahçesindeki ağaçta çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin bahçesindeki ağaçta çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin bahçesindeki ağaçta çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan ağaç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü.
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