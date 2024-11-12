Hatay'da konteyner kent çevresinde bulunan yavru karaca beslenip doğaya salındı

Ekiplerin yaptığı tıbbi müdahale ve sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen karaca, doğaya salındı.

Karacayı konteynerine getiren Fahracı, hayvanı besleyerek, durumu mahalle muhtarı Züher Ekenel'e ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi.

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