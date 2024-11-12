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        Hatay'da konteyner kent çevresinde bulunan yavru karaca beslenip doğaya salındı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bitkin halde bulunan yavru karaca, kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 21:16 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:20
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        Hatay'da konteyner kent çevresinde bulunan yavru karaca beslenip doğaya salındı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bitkin halde bulunan yavru karaca, kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

        Gözcüler Konteyner Kent sakini Acip Fahracı, Gözcüler Mahallesi'nde bitkin haldeki yavru karacayı fark etti.

        Karacayı konteynerine getiren Fahracı, hayvanı besleyerek, durumu mahalle muhtarı Züher Ekenel'e ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi.

        Ekiplerin yaptığı tıbbi müdahale ve sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen karaca, doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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