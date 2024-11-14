Hatay'da depremzede çocuklar için okçuluk kursu açıldı

Hatay'ın Payas ilçesine açılan okçuluk kursunda 8-15 yaşındaki 20 öğrenci, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alabilmek için yay çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocukları, afetin kötü etkilerinden uzaklaştırmak ve spora yönlendirmek için Halk Eğitimi Merkezince okçuluk kursu açıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait alanda düzenlenen kurslara, haftanın 5 günü 8-15 yaş arası 20 depremzede çocuk katılıyor.

Öğrencileri Türkiye Şampiyonası'na hazırlamak istediğini anlatan Işıldak, "Bundan sonraki yarışmalarda derece almayı planlıyoruz çünkü çocuklarımız iyi düzeyde. Bu şekilde devam ederlerse şampiyonalarda dereceye girme ihtimalleri çok yüksek." dedi.

Öğrencilerden 15 yaşındaki Rabia Nur Abik de kursa severek geldiğini söyledi.

Ata sporunu yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Abik, "Hem depremi unutmak hem de hobi olarak kurslara katılıyorum. Hedefim inşallah Türkiye'de şampiyon olmak. Hayallerim büyük." diye konuştu.