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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:28
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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçları inceledi.

        Şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, bazı sürücülere para cezası kesti.

        Huzur ve güven uygulamalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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