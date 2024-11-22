Hatay'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" yapıldı

Turnuvada başarılı olan öğretmenlere Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy tarafından belge verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda organize edilen turnuvada, öğretmenler zeka oyunlarında yarıştı, öğrenciler hakemlik yaptı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi.

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