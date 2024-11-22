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        Hatay'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:39
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        Hatay'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" yapıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda organize edilen turnuvada, öğretmenler zeka oyunlarında yarıştı, öğrenciler hakemlik yaptı.

        Turnuvada başarılı olan öğretmenlere Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy tarafından belge verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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