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        İskenderun Belediye Başkanı Dönmez, kale kalıntılarındaki çalışmaları inceledi

        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Kalesi'nin kalıntılarının olduğu bölgede yürütülen çevre düzenlemesini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:38
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        İskenderun Belediye Başkanı Dönmez, kale kalıntılarındaki çalışmaları inceledi
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        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Kalesi'nin kalıntılarının olduğu bölgede yürütülen çevre düzenlemesini inceledi.

        Dönmez, Numune Mahallesi'ndeki kalıntılarda yapılan çalışmaları inceledi, süreç hakkında bilgi aldı.

        Tarihi dokuya zarar vermeden peyzaj planlaması yürüttüklerini belirten Dönmez, şöyle konuştu:

        "Alanda müzenin izin verdiği ölçüde çevre düzenlemesini yapacağız. En azından İskenderun girişi güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Amacımız burayı tarihi dokusuyla İskenderun'a kazandırmak. Kısa vadede şehrin girişindeki kötü görüntüyü engelleme, orta vadede kazı çalışması yaptırma, uzun vadede ise İskenderun'da gezilebilecek bir alan oluşturma hedefindeyiz."

        Galeri
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        Galeri

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