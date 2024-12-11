İskenderun Belediye Başkanı Dönmez, kale kalıntılarındaki çalışmaları inceledi

"Alanda müzenin izin verdiği ölçüde çevre düzenlemesini yapacağız. En azından İskenderun girişi güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Amacımız burayı tarihi dokusuyla İskenderun'a kazandırmak. Kısa vadede şehrin girişindeki kötü görüntüyü engelleme, orta vadede kazı çalışması yaptırma, uzun vadede ise İskenderun'da gezilebilecek bir alan oluşturma hedefindeyiz."

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