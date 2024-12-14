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        Hatay'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü zehirlenmeyle ilgili 2 kişi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ile apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:24
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        Hatay'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü zehirlenmeyle ilgili 2 kişi tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ile apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Aralık'ta bir apartmanda meydana gelen zehirlenmeyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçının ardından siteye döşenen doğal gaz altyapısındaki servis sorumlusu da yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan, yapı denetim firması yetkilisi ve servis sorumlusu çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Öte yandan, hastaneye kaldırılan 22 kişiden 18'i taburcu edildi, baba Emrah Kökçü ve 3 kişinin tedavileri sürüyor.

        - Olayın geçmişi

        Kökçü ailesinden 12 Aralık'ta haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine apartmana giden jandarma ve sağlık ekipleri, girdikleri evde Kader Kökçü (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe'nin (14) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Baygın bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ailenin zehirlendiği, olayın sebebinin ise otopsi sonucunda belirleneceği kaydedilmişti. Soruşturma kapsamında apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçı gözaltına alınmış, bilirkişi heyetince sitedeki binalarda inceleme yapılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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