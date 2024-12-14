Hatay'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü zehirlenmeyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ile apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Aralık'ta bir apartmanda meydana gelen zehirlenmeyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçının ardından siteye döşenen doğal gaz altyapısındaki servis sorumlusu da yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan, yapı denetim firması yetkilisi ve servis sorumlusu çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.