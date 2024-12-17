Belen'de "Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi
Hatay'ın Belen ilçesinde "Kitap Günleri" etkinliği yapıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde "Kitap Günleri" etkinliği yapıldı.
Belen Kaymakamlığı koordinesinde organize edilen etkinlik, belediye salonunda düzenlendi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, stantları gezdi.
Gün boyunca süren etkinlikte ziyaretçiler kitapları inceledi.
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