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        Belen'de "Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın Belen ilçesinde "Kitap Günleri" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:46
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        Belen'de "Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde "Kitap Günleri" etkinliği yapıldı.

        Belen Kaymakamlığı koordinesinde organize edilen etkinlik, belediye salonunda düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, stantları gezdi.

        Gün boyunca süren etkinlikte ziyaretçiler kitapları inceledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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