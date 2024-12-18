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        Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, deprem illeri turnesini Hatay'daki konseriyle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:42
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        Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, deprem illeri turnesini Hatay'daki konseriyle tamamladı.

        Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

        Koro şefi Yılmaz Özfırat, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 il turnesinin son konserini Hatay'da verdiklerini söyledi.

        Yaraları "acının müziğini" yaparak gidermeye çalıştıklarını belirten Özfırat, konsere katılım gösteren herkese teşekkür etti.

        Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, kamu kurum temsilcileri ile vatandaşların katıldığı konser, sevilen şarkıların seslendirilmesiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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