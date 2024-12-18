Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, deprem illeri turnesini Hatay'daki konseriyle tamamladı.

Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.