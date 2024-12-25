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        Hatay'da sis etkili oldu

        Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:06
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        Hatay'da sis etkili oldu
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        Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.

        İlçede sabah görülen sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sis nedeniyle Antakya-Belen yolunda görüş mesafesi düştü.

        Trafik ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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