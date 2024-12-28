Hatay'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, trafoda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, trafoda çıkan yangın söndürüldü.
Çiğdede Mahallesi Sivas Şehitleri Caddesi'nde yol kenarında bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
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