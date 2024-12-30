MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve partililer basın mensuplarıyla buluştu

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve partililer, değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaşıkçı, Defne ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da iyileştirme çalışmaları dolayısıyla yoğun bir yılın geride bırakıldığını söyledi.

Kentte konut ve iş yeri inşa çalışmalarının 2025'te hızla süreceğini belirten Kaşıkçı, "Önümüzde hala ilerlememiz gereken ciddi bir yol var ama şunu biliyoruz ki artık konut teslim süreci rayına oturdu. Hemen hemen her ay kuraların çekimine ve vatandaşlarımıza konutların teslimine devam ediliyor." dedi.