Suriyeli hakim, devrik lider Esed'in ülkesinde yargılanmasını istiyor

LALE KÖKLÜ - Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde görev yapan hakim Abdulhay el-Tavil, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in ülkesinde yargılanmasını istiyor.

Şam Üniversitesinden mezun olduktan sonra 1998'de ülkesinde göreve başlayan Tavil, Humus Adalet Dairesinde farklı kademelerde çalıştı.

Özellikle PKK ve DEAŞ suçlularının yargılanmasını sağladığını anlatan Tavil, "Amacım öncelikle bu bölgelerdeki istikrarı desteklemek ve adaletin uygulanmasını sağlamak. Ayrıca Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki DEAŞ ve PKK teröristlerini takip etmek. Cinderes Mahkemesi açıldı ve şükürler olsun Suriyeli hakimler olarak bu bölgelerde adaleti tesis edebildik. DEAŞ ve PKK terör örgütlerine mensup birçok terörist yakalanarak yargılandı." dedi.

Tavil, Beşşar Esed zamanında yargının, adalet kurumu gibi değil de sanki bir güvenlik kurumuymuş gibi çalıştığını, Baas rejiminin o süreçte keyfi ve yasa dışı bir şekilde insanları öldürmeye başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu suçlu rejim milyonlarca Suriyeliyi evlerinden etmiş ve yüzbinlerce insanı da öldürmüştür. Duygularım, bu suçlunun kaçmasından dolayı herhangi bir Suriyeli vatandaşın hissettiği büyük sevinçle aynıdır. Beşşar Esed, yasaların dışında hareket ediyordu. Beşşar Esed'in yargı ve hukuk sistemi de devrim döneminde yasaların dışında çalışıyordu. Beşşar Esed, baskıcı yetkilerini destekleyen yasalar çıkardı. Bu nedenle şu anki hedefim, bir Suriyeli hakim olarak halkımın adaletini sağlamak, Suriye halkına zarar veren suçluları yargılayarak bu rejimin ve suçlu unsurlarının mağdurlarına haklarını teslim etmektir. Beşşar Esed'in geri dönüp Suriye'de yargılanmasını ve Suriyeliler tarafından uygulanacak hukukun ona da uygulanmasını umuyorum. O hak ettiği cezaları, Suriyeli hakimler tarafından uygulanacak kanunla almalıdır."