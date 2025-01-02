İskenderun'da aranan 12 şüpheli yakalandı

Toplam 75 ekip ve 750 personelin katıldığı uygulamada, 735 araç, 485 motosiklet ve 1375 kişi sorgulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

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