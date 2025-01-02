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        İskenderun'da aranan 12 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında arama kaydı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:28 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:31
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        İskenderun'da aranan 12 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında arama kaydı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

        Toplam 75 ekip ve 750 personelin katıldığı uygulamada, 735 araç, 485 motosiklet ve 1375 kişi sorgulandı.

        Aranan 12 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, 6 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, av tüfeği, 17 fişek ile 11 kartuş ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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