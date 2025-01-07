Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Payas ve Dörtyol ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı sigara ile 1 ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda M.K, İ.T. ve S.A. gözaltına alındı.
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