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        Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:45
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        Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Payas ve Dörtyol ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı sigara ile 1 ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.

        Operasyonlarda M.K, İ.T. ve S.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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