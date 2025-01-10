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        Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:21
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        Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 30 Mayıs 2024'te eşini bıçakladığı gerekçesiyle hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Enver D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki Sinem D. ile avukatlar ise duruşmada salonunda hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Enver D, eşini öldürme kastının olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

        Sinem D. ise 27 yerinden bıçaklandığını ve ağır yaralandığını belirterek, "Benim boğazımı kesmeye çalıştı. Eğer jandarmalar beni kurtarmasaydı son nefesime kadar beni bıçaklamaya devam edecekti. Enver D'nin cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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