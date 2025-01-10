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        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 20:18 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:22
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        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çevlik Mahallesi'nde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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