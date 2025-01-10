Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çevlik Mahallesi'nde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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