Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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