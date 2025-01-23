Hatay'da ağaçlara çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, ağaçlara çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, ağaçlara çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kadir E. yönetimindeki 31 ANB 208 plakalı otomobil, Erzin-Dörtyol kara yolu Bahçelievler mevkiinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Kadir E. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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