Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ağaçlara çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, ağaçlara çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ağaçlara çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, ağaçlara çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kadir E. yönetimindeki 31 ANB 208 plakalı otomobil, Erzin-Dörtyol kara yolu Bahçelievler mevkiinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Kadir E. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Konutta alım iştahı zirvede
        Konutta alım iştahı zirvede
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Irak'ta çocuk gelinlerin önünü açan yasa
        Irak'ta çocuk gelinlerin önünü açan yasa
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı; kaza kamerada
        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı; kaza kamerada
        Hatay'da engelli bireyin yaşadığı konteynerin yolu asfaltlandı
        Hatay'da engelli bireyin yaşadığı konteynerin yolu asfaltlandı
        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü
        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü
        Hatay'da emniyet teşkilatına 23 araç tahsis edildi
        Hatay'da emniyet teşkilatına 23 araç tahsis edildi
        Hatay'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya ağır yaralandı
        Hatay'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya ağır yaralandı
        Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü