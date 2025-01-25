Hatay'da ehliyetsiz, alkollü ve çakarlı araç kullanan sürücüye ceza uygulandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, alkollü, ehliyetsiz ve çakarlı araç kullanan kişiye 327 bin 487 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede M.N.A. yönetimindeki 06 DBS 106 plakalı çakarlı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan incelemelerde çakarlı araç kullanan sürücü M.N.A'nın ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye 327 bin 487 lira ceza kesen ekipler, otomobili de trafikten men etti.