Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ehliyetsiz, alkollü ve çakarlı araç kullanan sürücüye ceza uygulandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, alkollü, ehliyetsiz ve çakarlı araç kullanan kişiye 327 bin 487 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:42 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ehliyetsiz, alkollü ve çakarlı araç kullanan sürücüye ceza uygulandı
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, alkollü, ehliyetsiz ve çakarlı araç kullanan kişiye 327 bin 487 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede M.N.A. yönetimindeki 06 DBS 106 plakalı çakarlı otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

        Yapılan incelemelerde çakarlı araç kullanan sürücü M.N.A'nın ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücüye 327 bin 487 lira ceza kesen ekipler, otomobili de trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Gazze'de ikinci grup esir takası hazırlığı
        Gazze'de ikinci grup esir takası hazırlığı
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi

        Benzer Haberler

        Ülkesine dönen Suriyeli Abdullah: Hep birlikte ülkemizi kalkındıracağız
        Ülkesine dönen Suriyeli Abdullah: Hep birlikte ülkemizi kalkındıracağız
        Hatayspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
        Hatayspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
        Çakarlı otomobille polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 327 bin li...
        Çakarlı otomobille polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 327 bin li...
        Hatay'da 13 bin 980 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
        Hatay'da 13 bin 980 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
        Hatayspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargı...
        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargı...